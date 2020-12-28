«Заставлял детей мыть ему ноги»: сыновья сознались в убийстве отца в Сибири

https://static.news.ru/photo/04c43390-49b5-11eb-9e1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Двое жителей Новосибирской области признались в убийстве отца. Инцидент произошёл 26 декабря 2020 года в Татарском районе. По данным силовиков, подростки застрелили мужчину из его же охотничьего ружья.

По предварительным данным, накануне ЧП гражданин в сильный мороз отвёз в целях воспитания в лес и оставил там 19-летнего приёмного сына. Парень прошёл несколько километров пешком и пришёл домой «едва живой». В тот же день покойный палкой избил 17-летнего сына, пишет «КП-Новосибирск». Теперь стражам порядка предстоит выяснить истинные причины преступления.

В материале также говорится, что жена и дети «ненавидели семейного тирана». Жители Татарска поддержали юношей и встали на их защиту. По их мнению, парни не могли поступить по-другому с неоднократно судимым отцом за побои и кражи. У него есть ещё два родных сына, которых он также мог избивать.

Кроме того, убитый, по имеющейся информации, поднимал руку на супругу. Однако никто не жаловался на него в полицию, а у женщины просто не оказалось родственников, которые смогли бы заступиться за неё.

Мужчина постоянно побивал мальчишек, те сбегали от него в лес. Потом заставлял детей мыть ему ноги и предлагал попить воды из тазика! <...> Ещё и очень ревнивый был: однажды обрил жену налысо, чтобы мужчины не засматривались, — рассказала журналистам знакомая семьи.

В настоящее время СК РФ возбудил дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Вдова и мать детей, говорится в публикации, находится в шоковом состоянии и думает, как спасти ребят от тюрьмы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мужчина и двое маленьких детей были обнаружены мёртвыми в припаркованном автомобиле. На их телах не было видимых повреждений.

26 декабря в правоохранительные органы поступило заявление о том, что 37-летний житель Уфы после ссоры с женой забрал из дома малышей и уехал в неизвестном направлении.