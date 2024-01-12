Заставившая гулять ребенка в носках екатеринбурженка признала вину

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Жительница Екатеринбурга, которая ранее вывела сына на прогулку в одних носках, признала свою вину. В беседе с изданием «Подъем» она заявила, что с ребенком ничего не случилось. По ее словам, он играет в хоккей и постоянно находится на ледовой арене, поэтому мальчик имеет хорошее здоровье и закалку.

У меня ребенок имеет весьма серьезную спортивную подготовку. Он закален в принципе, потому что он хоккеист. Он постоянно находится на ледовой арене, и там всегда прохладно, поэтому с ним ничего не случится. Но именно то, что было вчера, произошло впервые, такому нет оправдания. Я сама в этом виновата, и больше такого не повторится однозначно, — рассказала екатеринбурженка.

Сама женщина является тренером по художественной гимнастике. По информации издания, она вывела мальчика на улицу в носках за то, что он слишком долго выгуливал собаку, которая потом заболела.

Речь идет об инциденте, о котором стало известно 12 января. Женщину и ее сына в носках засняли прохожие. По их словам, екатеринбурженка ругалась на сына, который не мог сдержать слез. Очевидцы также рассказали, что мальчик и его мать отошли на 15 метров от дома, после чего вернулись.