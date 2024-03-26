Защитник невиновных из Петербурга может оказаться убийцей СОБР задержал адвоката в Ленобласти за убийство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

СОБР в Ленобласти задержал 54-летнего адвоката Александра-Сурена Арутюнова по подозрению в убийстве, сообщает 47news. По информации СМИ, ему предъявят обвинение из-за дела времен 1990-х: в том числе смерти Дмитрия Матвеева по прозвищу Лось.

По версии следствия, Арутюнов принимал участие в его убийстве, как свидетеля и агента РУБОП. По мнению следователей города, адвокат подал идею разделаться с Матвеевым, чтобы помочь банде Андрея Волова. После этого, как считают в Следственном комитете, из «Крестов» дали команду — Матвеева не стало. Как пособника уже арестовали предпринимателя Максима Голубкова, в юности — Астероида.

Ранее двое членов банды Сергея Цапка Андрей Быков и Вячеслав Рябцев, приговоренные к лишению свободы в колонии строгого режима, вероятно, получили помилование после участия в СВО. Журналисты сообщили, что Быков по прозвищу Бык и Рябцев по прозвищу Буба заключили контракты на участие в СВО и уехали в зону боевых действий в составе штурмовых подразделений. Буба отправился на Украину первым.

Их арестовали в ноябре 2010 года после убийства 12 человек, в том числе четырех детей. Что известно о Кущевской ОПГ, за что ее участники были осуждены и каких еще преступников, задействованных в спецоперации на Украине, выпустили из тюрьмы — в материале NEWS.ru.