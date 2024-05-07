Защита «крабового короля» Кана обжаловала приговор за убийство по найму Адвокаты Олега Кана обжаловали приговор за организацию убийства

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Адвокаты «крабового короля» Олега Кана обжаловали приговор за организацию убийства предпринимателя Валерия Пхиденко, следует из информации, опубликованной на сайте Приморского краевого суда. В апреле его приговорили к 17 годам колонии. Мужчина находится в международном розыске.

По версии следствия, убийство бизнесмена во Владивостоке Кан заказал местному жителю в 2010 году. Под видом деловых переговоров жертву пригласили к ресторану, там киллер его застрелил. Кан же после этого скрылся за границей.

До этого адвокаты Кана убеждали суд в смерти бизнесмена и просили закрыть в связи с этим уголовное дело. Обвинение усомнилось в правдивости данной информации.

Криминалист Михаил Игнатов в разговоре с NEWS.ru обратил внимание, что современная медицина позволяет полностью изменить внешность человека, если последний собирается инсценировать свою смерть. Эксперт не исключил, что данную процедуру мог пройти и «крабовый король».

Разоблачить задумку можно по отпечаткам пальцев, если они имеются в дактилоскопической базе, объяснил Игнатов. Эксперт объяснил, что капиллярный узор изменить невозможно, его можно только срезать. Также нельзя изменить ДНК, добавил он.