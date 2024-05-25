Украинские врачи встали на защиту онкоцентра и получили повестки В подконтрольном Киеву Запорожье врачам раздали повестки за защиту онкоцентра

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Врачи онкоцентра в подконтрольном киевским властям Запорожье начали массово получать повестки после требования отменить решение главы областной военной администрации Ивана Федорова о ликвидации учреждения и присоединении к областной поликлинике, сообщает украинское издание «Страна.ua». Коллектив больницы обратился в суд, а также создал петицию, собравшую свыше 11 тысяч подписей.

Директор онкоцентра Михаил Есаянц утверждает, что после этого на него и коллектив началось давление — врачам, подписавшим иск в суд, начали приходить повестки. Сотрудники онкоцентра расценили это как давление администрации с помощью территориального центра комплектования (аналог военкомата).

Иск подписали 10 человек. 15 мая моего заместителя Юрия Баршака у его дома поймали представители ТЦК и выписали ему повестку, — сказал Есаянц.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что новая мобилизация, объявленная на Украине, позволит президенту Владимиру Зеленскому набрать в ряды ВСУ порядка 200–300 тысяч военнослужащих. При этом эксперт усомнился, что украинское командование в нужные сроки успеет обучить новобранцев.

До этого сообщалось, что мобилизация на Украине угрожает существованию крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины «АрселорМиттал Кривой Рог». Из-за мер властей нанимать мужчин на работу стало крайне сложно, поэтому руководство завода приняло решение о трудоустройстве на работу женщин.