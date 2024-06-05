«Зашили в больнице»: раскрыты детали нападения с ножом на россиянку Напавший с ножом во Владивостоке на девушку студент МГУ мстил за расставание

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Студент МГУ, который напал с ножом на свою бывшую девушку во Владивостоке, вероятно, просто мстил за расставание, рассказала в беседе с NEWS.ru подруга пострадавшей. По ее словам, нельзя сказать, что пару связывали очень серьезные отношения, потому никто не думал, что он нападет на экс-возлюбленную.

Просто гуляли, отдыхали вместе. Парень вел себя достаточно грубо по отношению к пострадавшей, загонял ее в рамки, диктовал свои условия. Конечно, моей подруге это не нравилось, она и перестала с ним общаться. За год девушка уже и думать о нем перестала, к угрозам относилась несерьезно, — рассказала собеседница.

По ее словам, нападавший подкидывал девушке в почтовый ящик записки с угрозами, также угрожал по телефону и в СМС-сообщениях. При этом подруги считали это просто манипуляцией.

При нападении он отобрал у девушки телефон, который забрал себе. Травмы от ножа мы ездили зашивать в больницу. Он не просил ее вернуться, видимо, просто мстил, — предположила девушка.

Она отметила, что с ее подругой сейчас все хорошо, она просто хочет добиться справедливого наказания для бывшего парня. Однако от местных органов власти пока нет никакой реакции, по ее словам, они «тянут время».

Ранее местная журналистка Лада Глыбина сообщала, что во Владивостоке студента МГУ обвинили в избиении своей бывшей девушки. Молодой человек вернулся в родной город и напал на экс-подругу в лесу. При этом он пытался отобрать у девушки телефон, чтобы она не смогла позвать на помощь.