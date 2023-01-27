Заседание суда по делу о фейках в Новосибирске закончилось потасовкой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Октябрьском районном суде Новосибирска заседание по новой уголовной статье о дискредитации ВС России закончилось массовой потасовкой. Саботаж устроили слушатели, пришедшие в зал суда на слушание по делу Елены Юн, задержанной из-за опубликованного комментария, сообщает «Сиб.фм».

На заседание явились около 40 активистов, чтобы поддержать обвиняемую. Трем из них разрешили вести видеосъемку в течение пяти минут. Слушание продлилось недолго, после чего судья Марина Борзицкая приняла решение перенести его из-за неявки свидетелей. В ответ присутствующие начали скандировать лозунги. Активистов попросили отойти в сторону, на что они начали возмущаться.

Они хотели составить протокол по статье 17.3 «Неповиновение полиции». Мы побежали на выход, — рассказала присутствующая в суде активистка.

Двое приставов заперли дверь в ожидании полиции, но, после прибытия правоохранителей, все присутствующие разбежались. Пока новых протоколов по факту массовой потасовки в зале суда составлено не было.

Поводом для уголовного преследования Елены Юн, которая активно принимала участие в протестных акциях, стал комментарий, оставленный ей в социальных сетях 4 марта 2022 года. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации)

Ранее арабские студенты Уральского федерального университета устроили потасовку в общежитии. Причиной драки стал конфликт из-за громкой музыки. Прибывшие на место правоохранители задержали восемь человек.