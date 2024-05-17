Зарезавший жену в ЗАГСе иркутянин не хотел разводиться SHOT: муж зарезал жену в ЗАГСе Иркутской области из-за нежелания разводиться

Telegram-канал Shot сообщил, что зарезавший жену в ЗАГСе Иркутской области мужчина совершил преступление, поскольку не хотел ставить свою подпись в документах о разводе. По данным источника, инициатором была девушка.

Авторы канала уточнили, что инцидент произошел в Саянске. Shot отмечает, в какой-то момент мужчина схватил нож и нанес несколько ударов женщине. Согласно публикации, пострадавшая скончалась на месте.

Перед трагедией 21-летняя жертва написала подруге жалобу на мужа, отмечает источник. По информации канала, девушка решила развестись после побоев и угроз супруга.

Ранее знакомая жителя Иркутской области рассказала о его детстве. По словам женщины, он был агрессивным ребенком. Знакомая отметила, что училась с ним вместе и на фоне постоянных унижений ей пришлось перевестись в другое учебное заведение. Мужчина мог подойти и пнуть «со всей силы», утверждает она. Знакомая утверждает, что это не было так безобидно, как дернуть девочку за косичку.

Житель Иркутской области зарезал супругу, с которой жил вместе меньше месяца. 25-летний парень и 21-летняя девушка решили связать себя узами брака в апреле. Однако утром 16 мая молодожены пришли подавать на развод.