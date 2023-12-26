Зарезавший девушку в Дивногорске рецидивист получил пожизненный срок

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Красноярский краевой суд приговорил к пожизненному лишению своды Ивана Папенко, который признан виновным в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. 35-летний мужчина был неоднократно судим за угон, кражи, убийство и изнасилование. Он освободился из колонии 14 июля, за пару недель до нового преступления. Отбывать наказание осужденный будет в колонии особого режима.

Фигурант полностью признал вину в содеянном преступлении. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что 22 июля 2023 года мужчина пришел на виадук, расположенный по улице Гидростроителей города Дивногорска в Красноярском каре с целью нападения и ограбления прохожих людей. Его жертвой стала девушка-подросток, которую он изнасиловал и ограбил. Чтобы та не заявила на него в полицию, он принял решение ее убить.

Ранее в подмосковной Балашихе местный житель зарезал мать охотничьим ножом во время ссоры. Конфликт возник на фоне квартирного вопроса: женщина хотела продать свою долю. После убийства мужчина сам вызвал полицию и во всем сознался. Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.