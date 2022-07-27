Зарезавший 17-летнюю жительницу Новосибирска хотел сбежать из страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Новосибирска, зарезавший девушку у дома на улице Лесосечной, планировал уехать из страны, сообщается на сайте новосибирского главка МВД. В ведомстве отметили, что 27-летний подозреваемый был знаком с погибшей и ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством.

Сотрудники полиции задержали мужчину в Ленинском районе на улице Хилокской. Выяснилось, что задержанный планировал покинуть пределы Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Мужчина дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство». Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней девушки. Мужчина напал на нее в микрорайоне Нижняя Ельцовка и нанес примерно 13 ударов ножом, после чего сбежал с места преступления. Девушка умерла до приезда скорой. По предварительным данным, мотивом преступления могла стать ревность: жертва и преступник ранее состояли в отношениях.