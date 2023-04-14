В Краснодаре задержали возможного убийцу продавца PlayStation СК сообщил о задержании жителя Краснодара, зарезавшего продавца Sony PlayStation

В Краснодаре сотрудники следственных органов задержали местного жителя, подозреваемого в жестоком убийстве продавца игровой приставки Sony PlayStation, сообщает в Telegram пресс-служба регионального управления СКР. Задержанным оказался 34-летний уроженец Оренбургской области. Следователи нашли у него все похищенные вещи убитого. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления, которым оказался 34-летний уроженец Оренбургской области. <...> В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По месту жительства фигуранта проведен обыск, в ходе которого следователем обнаружены и изъяты похищенные им предметы, — говорится в сообщении СКР.

Задержанный признался, что приехал домой к продавцу, и в момент, когда тот подключал игровую приставку, покупатель взял на кухне нож и нанес хозяину квартиры множественные ранения. После этого он похитил несколько электронных устройств из дома и скрылся. В СК уточнили, что подозреваемому будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

О данном инциденте накануне сообщал Telegram-канал Kub Mash. По данным канала, житель Краснодара разместил в соцсетях объявление о продаже консоли. Через некоторое время на место сделки прибыл предполагаемый покупатель в маске. Он неожиданно набросился с ножом на молодого человека, после чего украл не только PlayStation, но и другие ценные вещи — голосовой помощник «Алиса» и ноутбук.