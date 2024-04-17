Зарезавшего двоих детей отца приговорили к пожизненному сроку в Удмуртии

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Верховный суд Удмуртии приговорил к пожизненному лишению свободы отца, убившего двоих детей, сообщает пресс-служба фемиды. Убийство произошло в ноябре 2023 года. На такой шаг 29-летний мужчина пошел после того, как супруга составила исковое заявление о расторжении брака. Отец убил детей, пока те спали. Он нанес им ножевые ранения в грудь, после чего малолетние скончались от кровопотери на месте преступления.

Находясь в своей квартире вместе с двумя детьми – семилетним сыном и трехлетней дочерью, [подсудимый] обнаружил составленное супругой исковое заявление о расторжении брака. На фоне возникших личных неприязненных отношений к последней, не желая, чтобы дети после развода остались проживать с матерью, он принял решение об убийстве детей, — сообщили в суде.

Осужденный признал вину полностью. Также его обязали выплатить бывшей супруге в качестве моральной компенсации 3 млн рублей.

Ранее в Чебоксарах 61-летняя женщина убила девятилетнего внука. Женщина скрылась с места преступления, однако ее нашли по горячим следам. Предполагается, что подозреваемая могла задушить ребенка днем 12 апреля, когда находилась вместе с ним в квартире.