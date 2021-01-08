Заразившийся коронавирусом замгубернатора ХМАО скончался

https://static.news.ru/photo/b6549c48-5258-11eb-b68c-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Бухтин Фото: admhmansy.ru

Скончался первый заместитель губернатора ХМАО Геннадий Бухтин. Его не стало на территории Москвы, в больнице, где мужчина лечился после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Бухтину было 60 лет. Об этом журналистам в субботу, 9 января, рассказала директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова.

Сообщение о болезни замгубернатора ХМАО появилось в СМИ в начале декабря. Отмечалось, что Бухтина из-за ухудшения состояния здоровья срочно госпитализировали в Москве. Позднее выяснилось, что он заразился коронавирусом.

Бухтин умер сегодня в Москве в больнице. Он там лечился от коронавируса. Корректно говорить, что повлияли последствия, вызванные коронавирусом, и осложнения сопутствующих заболеваний, — цитирует Шумакову ТАСС.

В правительстве ХМАО Бухтин курировал ключевые направления: департамент госимущества, госзаказа, департамент труда и занятости, экономики и финансов.

Как ранее передавал NEWS.ru, скончался бывший губернатор Камчатского края Владимир Бирюков. Ему было 87 лет. Об этом в среду, 6 января, сообщили представители пресс-службы Законодательного собрания Камчатки.

Бирюков возглавлял край с 1991 по 2000 год. Четыре года спустя он официально стал почётным гражданином Камчатки. Свою трудовую деятельность на территории края Бирюков начал в роли механика Кихчикского рыбокомбината.