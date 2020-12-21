Заразившийся COVID-19 губернатор Псковской области лечится в Москве

https://static.news.ru/photo/f3e9ddb6-4362-11eb-a856-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ведерников Фото: m.v_007/instagram.com

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, заразившийся коронавирусной инфекцией, проходит лечение на территории Москвы. Политик сообщил об этом в своём обращении к жителям региона в понедельник, 21 декабря.

О заражении Ведерникова стало известно 18-го числа. Сам глава области говорил, что чувствует себя удовлетворительно, но двусторонняя пневмония и высокая температура «дают о себе знать». Политик подчёркивал, что продолжает работать, но делает это дистанционно. Впоследствии он сказал, что изолировался в столице.

По словам Ведерникова, заражение коронавирусом — очень неприятный недуг. Губернатор рассказал также не только о двусторонней пневмонии, но и о симптомах заболевания, в числе которых сильные приступы кашля и головные боли. И все эти признаки коронавируса не проходят уже на протяжении семи дней.

Удовольствие сомнительное. Первые признаки недомогания я почувствовал во время рабочей поездки в Москве, поэтому изолироваться вынужден был здесь, сдавал тест, вызывал врача. Надеюсь, что быстро справлюсь с заболеванием и в ближайшее время вернусь в полноценный рабочий график, — цитирует ТАСС фрагмент из обращения Ведерникова.

На сегодняшний день в области коронавирусом заразился 19 621 человек, 9699 пациентов выздоровели, 93 скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что положительный тест на коронавирус сдал глава Амурской области Василий Орлов. Он стал 24-м губернатором с диагностированным COVID-19. В течение ноября коронавирус был выявлен у глав Владимирской и Пензенской областей, Республики Алтай, Камчатского края и у врио руководителя Дагестана.