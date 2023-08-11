Запряженный в телегу заключенный катал охранника по лужам и попал на видео В Уссурийске охранник запряг заключенного в телегу, чтобы не намочить ноги

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В Уссурийске охранники запрягли заключенного в упряжку и тот катал их по лужам, сообщает MK.RU. Это было сделано для того, чтобы сотрудники ФСИН не промочили ноги.

На Приморье обрушились ливни, из-за чего в том числе произошло затопление территории колонии Уссурийска. Чтобы не промочить ноги и провести осмотр территории, охранники запрягли заключенного в упряжку и просили катать их.

ИА UssurMedia обратилось в ГУФСИН России по Приморскому краю с просьбой прокомментировать ситуацию. В пресс-службе ведомства сообщили, что сотрудники колонии грубо нарушили кодекс этики и служебного поведения, поэтому по факту случившегося проводится служебная проверка. Охранников привлекут к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из уголовно-исполнительной системы. По результатам проверки также будет дана принципиальная оценка в отношении руководства учреждения.

Ранее заключенные из Димитровграда Ульяновской области пожаловались комитету «Гражданское содействие» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) на унижения по религиозному признаку со стороны сотрудников тюрьмы. Несколько человек заявили, что мусульманам не дают молиться и заставляли их бриться под ноль.