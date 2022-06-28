Власти продлили запрет полетов в аэропорты юга и центра России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов до 6 июля 2022 года. Как сообщается на сайте ведомства, временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, — сказано в сообщении.

Представители Министерства транспорта порекомендовали узнавать об изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний на их сайтах.

Ранее несколько отечественных компании начали самостоятельно вводить и продлевать ограничения на полеты в южные регионы России. Так, «Уральские авиалинии» намерены с июля прекратить полеты в Краснодар, Симферополь, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону и Воронеж. Перевозки по этим маршрутам будут временно приостановлены до конца сентября.