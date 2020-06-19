Запрет на работу бань и кинотеатров продлил Хабаровский край

Запрет на работу бань, детских игровых комнат и кинотеатров продлён до 1 июля в Хабаровском крае. Не будут работать развлекательные центры типа ночных клубов, дискотек, других досуговых заведений.
Общественные бани и сауны, а также объекты, которые оказывают подобные услуги, будут простаивать до конца июня. Продлён запрет на работу кафе, ресторанов, но разрешено обслуживать посетителей на уличных верандах, террасах,
Не касаются ограничения ведомственных столовых, которые находятся на территории предприятий и организаций и обслуживают их работников.
Запрещены в регионе до 1 июля массовые мероприятия, включая те, которые проходят в парках и скверах.
В Хабаровском крае на сегодня болеют коронавирусом 3294 пациента. Вылечились 16 634 человека, умер 21. «Активными» остаются 1639 случаев — это жители края, которые проходят лечение в стационарах или амбулаторно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Хабаровска Сергей Кравчук заразился коронавирусом. Диагноз подтверждён лабораторно.
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