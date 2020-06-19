Запрет на работу бань и кинотеатров продлил Хабаровский край

https://static.news.ru/photo/08437012-b1d0-11ea-8262-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Запрет на работу бань, детских игровых комнат и кинотеатров продлён до 1 июля в Хабаровском крае. Не будут работать развлекательные центры типа ночных клубов, дискотек, других досуговых заведений.

Общественные бани и сауны, а также объекты, которые оказывают подобные услуги, будут простаивать до конца июня. Продлён запрет на работу кафе, ресторанов, но разрешено обслуживать посетителей на уличных верандах, террасах, сообщает пресс-служба администрации Хабаровского края.

Не касаются ограничения ведомственных столовых, которые находятся на территории предприятий и организаций и обслуживают их работников.

Запрещены в регионе до 1 июля массовые мероприятия, включая те, которые проходят в парках и скверах.

В Хабаровском крае на сегодня болеют коронавирусом 3294 пациента. Вылечились 16 634 человека, умер 21. «Активными» остаются 1639 случаев — это жители края, которые проходят лечение в стационарах или амбулаторно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мэр Хабаровска Сергей Кравчук заразился коронавирусом. Диагноз подтверждён лабораторно.