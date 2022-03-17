Режим закрытого неба на юге России продлили до 26 марта

Аэропорты на юге России останутся закрытыми до 03:45 мск 26 марта, сообщили в пресс-службе компании «Аэродинамика», которая управляет аэропортами Краснодара, Анапы и Сочи. До этого о продлении запрета на перелёты гражданских судов в воздушном пространстве на юге России сообщил источник в Минтрансе, пишет ТАСС.

Продление закрытия аэропортов на юге России до 03 часов 45 минут 26 марта 2022 года, — говорится в сообщении компании «Аэродинамика».

24 февраля Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Краснодара, Анапы, Сочи и ростовского аэропорта Платов в связи с проведением спецоперации России на Украине. Как стало известно, около 150 тысяч туристов, из них 25 тысяч организованных, не могли вылететь из российских регионов, в которых была приостановлена работа аэропортов.

Представители Ростуризма рекомендуют по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты. В сложившейся ситуации организованные туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам необходимо обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, в которых у них забронирован номер.