В российском городе продлили запрет на полеты беспилотников Запрет на использование беспилотников продлили в Санкт-Петербурге до 30 сентября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запрет на полеты беспилотников продлили в Санкт-Петербурге на два месяца, до 30 сентября, сообщает администрация города. Также на определенных участках Невы запрещается передвижение маломерных судов, не подлежащих госрегистрации, в том числе гидромотоциклов.

Оперативный штаб Санкт‑Петербурга по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757, принял решение с 24 июля по 30 сентября запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга, — говорится в сообщении.

Кроме того, запрет на передвижение маломерных судов, не подлежащих госрегистрации, по участкам Невы вводится в ночь на 25 июля с 23:00 до 5:00. Аналогичная мера будет действовать с 23:00 до 24:00 в период с 25 июля по 30 сентября.

С 24 июля по 30 сентября запрещается передвижение маломерных судов, не подлежащих госрегистрации, на протяжении Кронверкского пролива, канала Грибоедова, рек Мойки и Фонтанки, Крюкова канала и Зимней канавки.

Утром в понедельник, 24 июля, украинские беспилотники атаковали Москву. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в результате инцидента никто не пострадал. Дроны ВСУ также попытались атаковать объекты в Крыму. В Министерстве обороны РФ отметили, что 14 БПЛА были перехвачены средствами РЭБ, еще 3 беспилотника сбиты силами ПВО.