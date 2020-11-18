Запрет на массовые мероприятия ввели в 79 регионах России

https://static.news.ru/photo/cd69020c-2995-11eb-a8eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проведение массовых мероприятий и работа ресторанов в ночное время запрещены уже в 79 российских регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

В 79 регионах запрещено проведение зрелищных развлекательных мероприятий и работа ресторанов в ночное время — с 23 до 6 часов утра, — уточнила она.

По её словам, пока подобный запрет отсутствует в Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Республике Крым, на Чукотке, а также в Ненецком автономном округе.

Ранее Голикова назвала регион с самой высокой заболеваемостью коронавирусом. Кроме того, она сообщила, что суточный показатель заболеваемости COVID-19 в России с начала октября вырос в 2,5 раза.

Как писал NEWS.ru, ранее Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что ситуация с коронавирусом на территории России складывается непросто.

По данным на 18 ноября, российские врачи за сутки зафиксировали 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5094 (24,3%) без клинических проявлений. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 1 991 998. Темп прироста составляет 1,1%. Наибольшее число заражённых выявили в Москве — 4174. Следом по количеству заболевших следуют Санкт-Петербург (2215) и Подмосковье (864). Также зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавирусной инфекции. Жертвами заболевания за прошедшие 24 часа стали 456 человек. Число вылечившихся от COVID-19 в России достигло 1 501 083 — за минувшие сутки выздоровели 25 179 пациентов.