Запрет на массовые мероприятия продлили в Подмосковье

Власти Московской области приняли решение о продлении запрета на проведение массовых мероприятий в регионе. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Действие ограничений заканчивалось 22 ноября. Однако новый документ,
Мера предусматривает запрет на проведение развлекательных, зрелищных, физкультурных, досуговых, спортивных, просветительских, выставочных и других массовых мероприятий, требующих очного присутствия.
Ранее Воробьёв заявил, что система здравоохранения Московской области работает в напряжённом режиме. По его словам, в регионе развернут дополнительно 19 тысяч коек.
NEWS.ru писал, что с 23 ноября в Санкт-Петербурге вводятся новые ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса. Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации. Согласно ему, соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.