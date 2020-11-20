Запрет на массовые мероприятия продлили в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/95a45118-2b67-11eb-bd9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Московской области приняли решение о продлении запрета на проведение массовых мероприятий в регионе. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Действие ограничений заканчивалось 22 ноября. Однако новый документ, размещённый на сайте правительства области, продлевает их до 29 ноября.

Мера предусматривает запрет на проведение развлекательных, зрелищных, физкультурных, досуговых, спортивных, просветительских, выставочных и других массовых мероприятий, требующих очного присутствия.

Ранее Воробьёв заявил, что система здравоохранения Московской области работает в напряжённом режиме. По его словам, в регионе развернут дополнительно 19 тысяч коек.

NEWS.ru писал, что с 23 ноября в Санкт-Петербурге вводятся новые ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса. Сообщение об этом появилось на сайте городской администрации. Согласно ему, соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.