Запорожская АЭС ночью отключилась от внешнего источника питания МАГАТЭ: Запорожская АЭС в восьмой раз отключилась от внешнего источника питания

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty|Global Look Press

Запорожская АЭС (ЗАЭС) в ночь на субботу, 2 декабря, временно отключилась от внешнего источника питания, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в Twitter (X). По его данным, станция работала на дизельных генераторах. Причина произошедшего перебоя, уже восьмого по счету, не уточняется.

Аварийные дизельные генераторы обеспечивали поступление электричества для безопасности станции, пока подсоединение не было восстановлено. Это уже восьмой подробный случай за время конфликта, — сообщило агентство.

ЗАЭС с октября прошлого года находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» госкорпорации «Росатома»). Станцию несколько раз посещали эксперты МАГАТЭ, ряд сотрудников агентства присутствуют там на постоянной основе.

2 декабря генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились в январе-феврале провести полномасштабные консультации по ЗАЭС, сообщалось в Telegram-канале корпорации. Стороны обсудили обеспечение ядерной и физической безопасности станции, а также назначенную на 5 декабря плановую ротацию специалистов агентства. Встреча состоялась на полях климатической конференции ООН (COP-28), которая проходит в Дубае.

В ноябре губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что на крупнейшей в Европе станции — ЗАЭС, расположенной в Энергодаре, работают порядка 3500 специалистов. По его словам, это почти в три раза меньше, чем необходимо для ее нормального функционирования.