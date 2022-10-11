Запорожская АЭС начала получать электричество по ЛЭП

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Подача электричества на Запорожскую АЭС для собственных нужд осуществляется по новым линиям электропередач, заявил в эфире телеканала «Россия-24» советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. В то же время говорить о полноценном запуске станции, по его словам, преждевременно, так как для этого необходимо гарантированное бесперебойное электроснабжение.

Сейчас ситуацию удалось выправить. И город подключен к электроснабжению, и станция работает в режиме нового энергообеспечения под так называемые собственные нужды, — сказал Карчаа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев планировал превратить Запорожскую АЭС в грязную ядерную бомбу. По ее мнению, обстрел электростанции нужно воспринимать не иначе как ядерный шантаж или террористические действия со стороны Украины.

В свою очередь, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси указывал, что вокруг Запорожской АЭС необходимо в срочном порядке создать зону ядерной безопасности. Он выразил обеспокоенность нестабильностью ситуации вокруг станции после нескольких недель обстрелов и отметил, что переговоры о создании «охранной зоны» уже начались.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке также обсудил с Гросси вопросы безопасности ядерных объектов на Украине, включая ЗАЭС. По его словам, Россия намерена сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы принудить Киев прекратить обстрелы атомной станции.