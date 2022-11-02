Запорожская АЭС начала переходить под юрисдикцию «Росэнергоатома»

Фото: Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Запорожская АЭС

Запорожская АЭС начала переходить под юрисдикцию «Росэнергоатома», рассказал журналистам глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга. Он подчеркнул, что для местных жителей и сотрудников станции вводятся специальные социальные и зарплатные проекты. Как заметил Волга, работа по интеграции АЭС и персонала стартовала после прихода российской эксплуатирующей организации, передает «Украина.ру».

Люди, которые остались, определились с выбором страны, в которой им жить. Жители избрали для себя Россию как место жительства, место работы. ЗАЭС — это уже неотъемлемая часть России. По моей информации, на данный момент зарплаты на атомной станции платятся российской стороной. Российские банки уже вводят зарплатные проекты, — сказал Волга.

Он добавил, что социальные проекты реализуются как в городе, так и на самой станции по линии Росатома. Содействие местным жителям и персоналу АЭС оказывают российские атомграды.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил об отключении питания четвертого энергоблока ЗАЭС из-за взрыва мины. Взрыв произошел 30 октября.

В МАГАТЭ также отметили, что в последнее время в районе станции велись обстрелы.