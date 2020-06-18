Заподозренного в мошенничестве замглавы Ульяновска арестовали на два месяца

Суд в Ульяновске арестовал заместителя главы города Михаила Сычёва, заподозренного в мошенничестве при передаче муниципального имущества местной епархии.
Следователи предъявили чиновнику обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Арестовали на два месяца. Срок содержания под стражей — до 15 августа, — передаёт ТАСС.
Как писал NEWS.ru, сотрудники ФСБ задержали Сычёва утром 16 июня на крыльце городской администрации. Его считают членом преступной группы, один из предполагаемых участников которой покончил собой после попадания в разработку силовых структур.
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