Заподозренного в мошенничестве замглавы Ульяновска арестовали на два месяца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Воронежские медики начали лечить пациентов с коронавирусом путём переливания им плазмы от уже переболевших.

Пока данный метод лечения применяется в тестовом режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на областной департамент здравоохранения. На данный момент в регионе зафиксировано более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом. В...