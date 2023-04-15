Запланированный на пасхальное воскресенье концерт Киркорова перенесли БКЗ «Октябрьский» в Петербурге перенес концерт Киркорова с пасхального воскресенья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большой концертный зал «Октябрьский» в Санкт-Петербурге перенес концерт певца Филиппа Киркорова, который был запланирован на пасхальное воскресенье, 16 апреля, сообщили на официальной странице БКЗ в социальной сети «ВКонтакте». Выступление артиста перенесли «по техническим причинам».

В БКЗ извинились за неудобства и пояснили, что билеты на шоу остаются действительными на новую дату и не требуют обмена.

Местные СМИ связывают перенос концерта с прошлогодним выступлением Киркорова, когда во время номера «Мария Магдалина» певец забрался на поваленный христианский крест и исполнил несколько танцевальных движений. В результате, православные активисты подали на него в суд за оскорбление чувств верующих.

Истцы изначально требовали у Киркорова один миллион рублей, но позже снизили свои требования до извинений и одного символического рубля. Адвокаты певца на заседаниях указывали на то, что песня посвящена умершей матери артиста и что у него дома есть иконы из Афона и личная часовня. В итоге, певец выиграл суд.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин в разговоре с NEWS.ru сказал, что изменение внешности Киркоровым связано с кризисом среднего возраста, когда «дыхание старости и смерти уже ощущается». По его словам, то, что немолодой певец появился на публике разодетый как подросток-неформал, является признаком внезапно проснувшегося экзистенциального ужаса, то есть страха смерти.