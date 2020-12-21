Запись на вакцинацию от коронавируса открыли для новых категорий москвичей

https://static.news.ru/photo/a75a71ea-4358-11eb-8203-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице расширен список граждан, которые могут записаться на вакцинацию от коронавируса.

По её словам, с 21 декабря в него включены работники СМИ, промышленных предприятий, энергетики и транспорта, сообщает «Москва 24».

Созданы все условия для того, чтобы в относительно короткие сроки получить защиту от коронавирусной инфекции смогло максимально большое количество людей из основных групп риска, — подчеркнула Ракова.

Отмечается, что кабинеты для прививок организованы на базе взрослых поликлиник Москвы, они работают каждый день с 08:00 до 20:00.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главы ведущих российских центров по созданию вакцины от коронавируса рассказали о длительности иммунитета при вакцинации. По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина «Спутник V» будет защищать не менее двух лет.