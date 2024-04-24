«Запинывал в асфальт»: очевидец о кровавой семейной расправе под Кировом Под Кировом мужчина до полусмерти избил сожительницу с инвалидностью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Кирово-Чепецке Кировской области 41-летний местный житель избил на улице свою 30-летнюю сожительницу, передает портал ProChepetsk.ru. На глазах у очевидцев он избивал лежавшую на асфальте девушку ногами.

Он бил ногами по лицу, голове. Крови было - ужас, он ее буквально запинывал в асфальт. <...> На крики женщин, которые оказались рядом, агрессор не реагировал, начинал махать кулаками уже в их сторону, — сообщила местная жительница.

Одна из местных жительниц отметила, что пострадавшая имеет группу инвалидности с детства. При этом девушка и ранее обращалась к медикам из-за побоев.

Девушку отвезли в ЦРБ Обработали раны, наложили швы, также имеется большая гематома. Я сама в ЦРБ лежу и знаю точно. Так же девушка инвалид 3 группы с детства. Вроде, это ее знакомый или сожитель. Неоднократно уже она попадает в больницу, но почему-то терпит издевательство от него, — заявила местная жительница Мария Маркова.

Известно, что оттащить агрессора от девушки смогли трое мужчин, которые были внешне менее сильными. Они же удерживали мужчину до приезда полиции. Пострадавшую госпитализировали в Кирово-Чепецкую ЦРБ. Там ей наложили швы и обработали раны.

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