Запертую в квартире с мертвыми родителями девочку отдадут под опеку сестры Омбудсмен Мишонова: запертую в квартире с телами родителей девочку отдадут под опеку сестры

Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы

Шестилетняя девочка, которую накануне обнаружили запертой в квартире с мертвыми родителями в подмосковном Раменском, будет взята под опеку старшей сестры, сообщила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова. В своем Telegram-канале «Осторожно! Дети» она написала, что в деле разбираются следователи. Саму пострадавшую отправили в больницу. По словам врачей, самочувствие малышки хорошее.

Сейчас девочка в больнице. Врачи говорят, что она чувствует себя хорошо. Сейчас решается вопрос о ее передаче под опеку старшей сестре. Как только будут урегулированы все юридические вопросы, малышку готовы отдать девушке. Делается все возможное, чтобы сделать это быстрее, — написала Мишонова.

Омбудсмен заверила, что ребенку окажут психологическую и медицинскую помощь.

Тела мужчины и женщины без признаков насильственной смерти и запертого с ними шестилетнего ребенка обнаружили в квартире жилого дома на улице Десантной в Раменском 13 сентября. Следователи проводят проверку.

Ранее в Москве арестовали мужчину, угрожавшего выбросить дочь из окна. В прокуратуре столицы сообщили, что он будет находиться под стражей два месяца. Во время заседания суда мужчина настаивал на избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Следственный комитет предъявил москвичу обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего». Отцу грозит до 10 лет лишения свободы.