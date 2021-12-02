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Запасы водохранилищ в Крыму увеличились втрое по сравнению с прошлым годом

13:58, 02 декабря 2021
Запасы водохранилищ в Крыму увеличились втрое по сравнению с прошлым годом Фото: krym_respublika/vk.com
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К началу зимы запасы воды в водохранилищах Крыма составили более 105 млн кубометров. Это втрое больше, чем в прошлом году, сообщили в региональном Гидрометцентре. В ведомстве уточнили, что в прошлом месяце воды было на 6 млн кубометров больше, пишет «МК в Крыму».

По словам гидрологов, за ноябрь в бассейнах основных рек Крыма выпало достаточное количество осадков. Так, например, количество осадков в районе метеостанции Ай-Петри составило 77% от нормы, в то время как около метеостанции «Ангарский перевал» выпало 66% осадков от нормы ноября.

В 2019–2020 годах водохранилища Крыма сильно опустели из-за засухи. До этого полуостров снабжался водой с Украины, но после референдума 2014 года подача воды по Северо-Крымскому каналу была прекращена.

Ранее научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян предсказал дефицит воды в некоторых российских регионах. Причём это может случиться уже к 2035 году, если никаких изменений по отношению к проблеме не произойдёт.

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