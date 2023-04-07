Запашный выбрал необычное место для выгуливания тигров и напугал людей Ярослав Запашный выгуливал тигров на крыше цирка в Ставрополе

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Жители Ставрополя возмутились, увидев, как двое мужчин выгуливают тигров на крыше цирка. Дрессировщик Ярослав Запашный признался изданию «Подъем», что животные принадлежат ему. Он рассказал, что приехал в город с новой программой, а с хищниками гуляет также и во дворе. Взволнованные горожане просили владельцев животных «прекратить подобные выходки».

Это мои тигрята, им восемь месяцев. <...> Мы гуляем с ними везде: и во дворе на травке, и в фойе цирка, и поднимаемся в том числе на уличный балкон, изучаем мир. Им нравятся лестницы и подъемы, — объяснил дрессировщик.

Запашный уточнил, что тигрят выгуливали не на крыше, а на балконе ставропольского цирка.

Ранее в Хабаровском крае амурский тигр напал на местного жителя и так сильно погрыз его руку, что врачам пришлось ее ампутировать. Это произошло спустя месяц после того, как в том же регионе такую же операцию врачи провели молодому человеку, также пострадавшему от нападения тигра.

В России весной начали тестировать систему распознавания медведей, а также других диких животных, созданную разработчиком аналогичной системы, которая распознает лица людей. Испытания проходили в Ханты-Мансийском автономном округе. Новую версию системы планируют применять в целях предотвращения угрозы проникновения зверей в населенные пункты.