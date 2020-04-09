Запас из миллиона тестов для диагностики коронавируса создали в регионах РФ

https://static.news.ru/photo/ef46ee60-7a69-11ea-a8b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Сформированный в российских регионах запас тест-систем для выявления коронавируса превышает миллион штук. Об этом заявил заместитель главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский.

У нас достаточное количество тест-систем, которые производятся в России. Это очень важно, здесь мы обеспечили себе технологическую независимость, — цитирует слова замруководителя ведомства ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что федеральный центр продолжит помогать регионам повышать оснащённость медучреждений на местах для лечения больных коронавирусом. По его словам, существует целый ряд регионов, где фонд койко-мест, оснащённость средствами защиты и медоборудованием не соответствуют нормативам, которые были приняты в текущей ситуации.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,52 миллиона человек, погибли свыше 88,5 тысячи, выздоровели 330 тысяч.

В России на 9 апреля зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. За сутки в стране подтверждены 1459 новых случаев инфекции в 50 регионах, 13 человек умерли, а 118 выздоровели.