Западные санкции ударили по жителям Новосибирска НГС: в Новосибирске из-за санкций перестали работать паркоматы

Фото: vk.com/nsk_adm

Жители Новосибирска столкнулись с проблемами при парковке автомобилей, сообщает НГС. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии объяснили, что из-за введенных Евросоюзом санкций в городе перестали работать паркоматы. Теперь люди не могут через терминалы оплачивать парковочные места.

В связи с введенными Европейским союзом санкциями компанией Flowbird приостановлено обслуживание и работа лицензионного ПО на территории Российской Федерации, — уточнили в департаменте.

В администрации города объяснили, что при заключении контрактов на создание системы управления платными парковками были выбраны паркоматы Parkeon Strada Pal, которые принадлежат французской компании Flowbird S.A.S.

Горожан предупредили, что прием или возврат платежей через паркоматы больше не осуществляются. На цифровой карте города теперь будут указывать расположение бездействующих терминалов.

Вместе с тем антироссийские санкции затронули и страны Европы. Так, Финляндия столкнулась с проблемами в строительной сфере. Раньше страна закупала у РФ огнеупорные кирпичи, необходимые для возведения каменных конструкций. Местные строители ценили этот товар за прочность и доступность. Однако ввиду рестрикций против России импорт этого материала в Финляндию прекратился, а достойного аналога найти не получается.

Между тем историк Тарик Сирил Амар выразил мнение, что больше всех от санкций пострадает Германия. Он отметил, что российская экономика, несмотря на ограничения, выстояла и продолжает расти. При этом в ФРГ, по словам историка, наблюдаются признаки рецессии и общий экономический спад.