«Заносят абсолютно голую»: изнасиловавших россиянку мигрантов задержали В Иваново задержали четырех изнасиловавших девушку мигрантов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Правоохранители задержали в Иваново четырех иностранцев, которых подозревают в групповом изнасиловании девушки, сообщает «Газета.Ru». На кадрах видно, как полицейские выводят из подъезда и сажают в служебный фургон «УАЗ СГР» четверых мужчин. Отмечается, что к моменту приезда силовиков на место ЧП самой пострадавшей в квартире уже не было.

Как заявили в управляющей компании «Интерстрой», обслуживающей дом, где произошло вероятное преступление, инцидент случился в ночь на 13 апреля. Одна из жительниц обратилась в УК с просьбой проверить камеры наблюдения в подъезде, поскольку, по ее словам, кто-то сильно шумел в три часа ночи.

Видим по камерам, как люди нерусской национальности постоянно ходят туда-обратно из подъезда и в подъезд <...>. Спустя 7–10 минут мы видим: заносят абсолютно голую девушку в одной только майке на руках. Один несет, второй снимает на видео, — рассказал представитель УК.

Судя по записям камер видеонаблюдения, после произошедшего девушка самостоятельно покинула квартиру в сопровождении одного из мигрантов. Она села с ним в автомобиль Nissan и уехала в неизвестном направлении. Информации о подаче в полицию заявления со стороны пострадавшей не поступало.

Ранее сообщалось, что в дагестанском селе Мокок двое мужчин похитили 20-летнюю девушку и изнасиловали ее. Выяснилось, что оба мужчины — временно неработающие многодетные отцы. Возбуждено уголовное дело. Фигурантов задержали, после чего они дали признательные показания.