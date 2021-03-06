Зампрокурора Таганрога задержали при получении взятки

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении зампрокурора Таганрога Ростовской области, подозреваемого в получении взятки. Его задержали вместе с подельником сразу после получения 100 тысяч рублей.

6 марта сотрудник прокуратуры получил через посредника взятку в сумме 100 тысяч рублей за содействие в не привлечении к установленной законом ответственности предпринимателя по результатам проверки, проводимой прокуратурой Таганрога, — сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Уточняется, что уголовное дело в отношении зампрокурора Таганрога, в настоящее время исполняющего обязанности прокурора Пролетарского района Ростовской области, возбуждено по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Его сообщника, жителя Таганрога, подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Как писал NEWS.ru, бывшего мэра Котласа Архангельской области Андрея Бральнина арестовали на два месяца по ходатайству следствия в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Бральнина задержали в Москве 5 марта по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5, ч. 6 ст. 290 «Получение должностным лицом взятки в крупном и в особо крупном размерах», четыре эпизода и ч. 2 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления» УК РФ. 47-летний уроженец Котласа был избран главой города в 2013 году. В феврале 2021-го Бральнин подал в отставку, сообщив о переходе на госслужбу в правительство Архангельской области.