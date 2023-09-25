Зампрокурора в Самарской области умер после драки за женщину

Фото: kinel-cherkassy.ru

Владимир Сямуков

В Самарской области после драки скончался заместитель прокурора Кинель-Черкасского района Владимир Сямуков, сообщает «КП — Самара». По данным газеты, трагедия произошла на почве ревности.

По информации издания, чиновник в ночь на 24 сентября отправился домой к своей возлюбленной в Похвистневе, но у нее уже был другой мужчина. Соперники устроили драку, в ход шли предметы мебели. В итоге у Сямукова оказался сломан нос, но он не стал обращаться к медикам. Позже случилось кровоизлияние в верхние дыхательные пути, и мужчина скончался.

Подозреваемого уже задержали, ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

23 сентября в Москве участник СВО подрался с мужчиной из-за никаба на женщине. Он заявил семейной паре, что хождение в мусульманской одежде, покрывающей всю голову, кроме глаз, незаконно. В итоге спутник женщины завязал драку с мужчиной.

До этого в столице российский кикбоксер сильно избил 15-летнего подростка из-за замечания. Подросток с многочисленными травмами был госпитализирован, злоумышленник задержан, против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.