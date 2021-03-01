Зампрокурора на транспорте Москвы объявили в международный розыск

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Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего заместителя прокурора Москвы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрия Листопада. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Басманный суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Листопада, объявленного в международный розыск и обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ, — сообщили в пресс-службе суда.

Листопад стал фигурантом уголовного дела в отношении начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка, обвиняемого в аналогичных преступлениях. По данным следствия, Листопад способствовал тому, чтобы задержанные подчинёнными Кизлыка нарушители привлекались к минимальной ответственности, а изъятые деньги им возвращались.

Листопад был уволен из прокуратуры в сентябре 2019 года.

Как писал NEWS.ru, борьба с коррупцией и защита бизнеса от посягательств, в том числе от недобросовестной конкуренции на глобальных рынках, должны быть в поле зрения Федеральной службы безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии ведомства. Он призвал бороться с коррупцией в экономической сфере и на всех уровнях власти.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в последние годы коррупция в России меняет свою структуру, всё чаще выявляются крупные и особо крупные хищения и взятки. По его словам, в стране всё чаще пресекается коррупционная деятельность организованных групп и преступных сообществ. При этом количество выявленных за последние несколько лет коррупционных преступлений остаётся примерно на одном уровне — порядка 30 тысяч в год. Также практически неизменной остаётся доля коррупционных преступлений в общей статистике регистрируемых правонарушений: 1,5% в 2018–2019 годах, 1,9% — за шесть месяцев 2020 года.