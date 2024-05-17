Зампреда правительства Алтайского края задержали за пределами региона Зампреда правительства Алтайского края Кибардина задержали в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Силовики задержали в Москве зампреда правительства Алтайского края Ивана Кибардина, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Накануне в региональном правительстве прошли обыски.

Задержали в Москве. Подробности в данный момент неизвестны. Вчера в краевом правительстве проходили обыски, но по какой причине, также неизвестно, — сообщили агентству правоохранители.

Зампред краевого правительства Денис Губин рассказал ТАСС, что к настоящему времени правительство региона не получало официального сообщения о задержании Кибардина. По его данным, задержанный не отстранен от должности.

Кибардин занял пост зампреда правительства Алтайского края осенью 2018 года. Он курирует деятельность органов исполнительной власти региона в сфере использования санаторно-курортного и туристско-рекреационного потенциала, государственной охраны объектов культурного наследия, имущественных отношений, регионального государственного строительного надзора и контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности на территории Алтайского края.

Ранее суд предъявил главному кадровику Минобороны Юрию Кузнецову обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Кузнецов получил деньги в период с 2021 по 2023 год, когда занимал должность начальника Восьмого управления Генерального штаба ВС РФ. По информации СК, вознаграждение чиновник получил от представителей коммерческих структур в обмен на определенные действия в их пользу. При обысках у фигуранта обнаружили более 100 млн рублей.