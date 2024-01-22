Зампред правительства Забайкалья объяснил, почему решил отправиться на СВО Вице-премьер Забайкалья Мирхайдаров заявил о желании «отдать долг Родине»

Фото: Правительство Забайкальского края

Марат Мирхайдаров

Первый заместитель председателя правительства Забайкалья, руководитель администрации губернатора Марат Мирхайдаров объяснил свое решение отправиться в зону специальной военной операции добровольцем желанием «отдать долг Родине». В разговоре с корреспондентом «МК в Чите» вице-премьер уточнил, что на время службы его контракт будет приостановлен.

Как отметил Мирхайдаров, после возвращения из зоны СВО он планирует вернуться к своей работе. При этом ответить на вопрос, кто будет возглавлять администрацию губернатора во время его отсутствия, вице-премьер не смог и посоветовал дождаться решения главы региона.

Я хочу послужить Родине, отдать ей долг. На время моей службы в зоне специальной военной операции контракт со мной будет приостановлен. Предполагается, что после возвращения я вернусь к работе, — пояснил Мирхайдаров.

Ранее стало известно, что первый вице-премьер правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров отправится добровольцем в зону специальной военной операции. Он написал в своем Telegram-канале, что вступит в ряды добровольцев в батальон «Ахмат» специального назначения. Мирхайдаров отметил, что в ближайшие дни для этого вылетит в Грозный.