Зампред правительства России прибыл в зону СВО WarGonzo: зампред правительства России Трутнев прибыл в зону СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Трутнев

Telegram-канал WarGonzo сообщает, что зампред правительства России Юрий Трутнев прибыл в зону проведения специальной венной операции. По информации канала, политик проводит работу по социальным проектам, раздает подарки и выезжает на линию боевого соприкосновения.

Мы не просто берем что попадется, мы стараемся отвечать на те вопросы, которые перед нами ребята ставят. Если чего-то не хватает, значит надо привезти и помочь, — сказал Трутнев.

По его словам, во время этого визита в качестве подарков он привез 177 снайперских комплексов, средства РЭБ и двести БПЛА были доставлены. Общий вес посылки составил тонну.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл с инспекцией на передовой пункт управления группировки «Центр», расположенный в зоне проведения СВО. Он заслушал доклад командующего подразделением Андрея Мордвичева об обстановке, характере действий противника и о выполнении российскими силами поставленных боевых задач. Министру показали захваченную в бою шведскую боевую машину пехоты CV-90. Ее подбили из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7.