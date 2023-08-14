Зампред правительства Пермского края попал в ДТП

Фото: permkrai.er.ru

Александр Борисов

Заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов попал в ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, сотрудники Госавтоинспекции считают политика виновником происшествия, так как он не выдержал безопасную дистанцию.

Инцидент произошел 13 августа на трассе Полазна — Чусовой. Авторы канала утверждают, что Борисов превысил скорость на своем автомобиле Infinity, после чего протаранил ехавшую впереди него машину Daewoo Nexia. В результате столкновения водитель и трое пассажиров Daewoo получили переломы и ушибы. Сам чиновник не пострадал. После освидетельствования выяснилось, что ни один из водителей не употреблял алкоголь.

Как сообщалось ранее, четыре человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Забайкалье. По данным регионального управления МВД России, 28-летний водитель автомобиля Lancer выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Honda. Оба водителя были трезвы, предполагаемый виновник аварии не пострадал.

В Москве водитель каршерингового автомобиля Geely уснул за рулем и протаранил три машины. Предполагается, что мужчина взял машину в аренду под чужим аккаунтом. Сейчас он находится на медосвидетельствовании.