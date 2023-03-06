Замначальника Воронежской таможни поймали с наркотиками 112: первый замначальника Воронежской таможни задержан с амфетамином

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель начальника Воронежской таможни Евгений Филипенко задержан с амфетамином массой 1,18 грамма, сообщил Telegram-канале 112. Возбуждено уголовное дело.

По данным канала, 40-летний мужчина вышел ночью на Московский проспект города, где забрал закладку с наркотическим веществом.

Ранее проректор Российской таможенной академии Залим Керефов задержан по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере.

Керефов был задержан на рабочем месте с поличным при реализации бесконтактным способом очередной партии наркотиков. В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики установили, что проректор лично вел переговоры с покупателями о размерах и стоимости доз, определял форму расчетов, руководил расфасовкой и закладкой наркотиков.

Наркоторговлей Керефов занимался с 2020 года. В число его покупателей входили некоторые сотрудники таможенной академии. Позже он покончил с собой в одиночной камере в СИЗО