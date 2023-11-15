Замначальника УГИБДД Астраханской области потерял работу после стрельбы МВД уволило замначальника УГИБДД Астраханской области за стрельбу из машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель начальника управления ГИБДД по Астраханской области Александр Канунников был уволен с должности, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МВД России. Поводом для увольнения офицера стала публикация видеозаписи, на которой видно, как он стреляет из пистолета из движущегося автомобиля. В министерстве подчеркнули, что его поступок опорочил честь сотрудника органов внутренних дел.

Установлено, что, находясь в отпуске с выездом за пределы региона, он совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, — заявили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Отмечается, что после инцидента сотрудниками подразделения собственной безопасности была проведена служебная проверка. В ходе допроса сам Канунников признался, что на видео действительно запечатлен он. Однако он заявил, что стрелял из шумового пистолета, который ему не принадлежит.

Как сообщалось ранее, в управление Министерства внутренних дел по Екатеринбургу нагрянула проверка из Москвы. Предположительно, столичные сотрудники заинтересовались делом майора Рудольфа Габтрахманова, которого подозревают в убийстве двух пожилых людей и краже их денег.