Замначальника ГУФСИН по Красноярскому краю нашли мертвым в гараже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело заместителя начальника ГУ ФСИН по Красноярскому краю Игоря Рожнева найдено в гараже в Красноярске, сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона. Предположительно, он покончил жизнь самоубийством.

Приехал к родственникам, утром тело обнаружила дочь в гараже, — сообщил собеседник агентства, добавив, что он, предположительно, совершил суицид.

Официального комментария от ФСИН пока нет.

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