Замминистра здравоохранения Подмосковья отправили в СИЗО по делу о взятке Замминистра здравоохранения Подмосковья Захарова арестовали до 17 марта

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Тверской суд Москвы арестовал по обвинению в получении взятки в особо крупном размере заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова, сообщили в пресс-службе суда. Отмечается, что под стражей он пробудет до 17 марта. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Постановлением Тверского районного суда города Москвы Захаров Александр Владимирович, занимающий должность заместителя министра здравоохранения Московской области, отправлен в СИЗО на срок до 17 марта, — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее красноярский суд признал виновным бывшего министра лесного хозяйства Дмитрия Маслодудова по делу о получении 3,5 млн рублей взятки, а также о крупном мошенничестве и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Также подсудимого лишили права занимать определенные должности сроком на 12 лет. Отмечается, что сам Маслодудов вину не признал.

До этого суд Барнаула приговорил бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева к девяти годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Также экс-прокурору выписали штраф в размере 5 млн рублей.