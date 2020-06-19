Замминистра Приангарья обвинили в получении крупной взятки

https://static.news.ru/photo/b4d77c3c-b226-11ea-84f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Иркутской области задержана первый замглавы регионального Министерства строительства и дорожного хозяйства. Чиновнице предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД.

По версии следствия, в 2016 году чиновница, занимавшая тогда должность начальника отдела выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики администрации Иркутска, получила взятку в сумме 2 млн рублей. Незаконное вознаграждение ей было выплачено представителем фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство без правовых на то оснований.

В настоящее время замминистра находится под стражей. По местам её жительства, а также в служебных кабинетах в администрации Иркутска и Министерстве строительства проведены обыски. Следователи изъяли деньги, дорогостоящие ювелирные изделия и часы, сообщается на сайте СКР.

Согласно данным официального сайта правительства области, первым замминистра строительства является Ирина Худякова.

Ранее NEWS.ru писал, что иркутский чиновник попытался сбежать с рабочего места, узнав о предстоящем визите сотрудников правоохранительных органов. Его догнали на улице. По версии следствия, чиновник за взятку в 200 тысяч рублей обещал одной из компаний победу в аукционе на проведение капремонта сетей водоснабжения.