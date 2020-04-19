Замгубернатора Нижегородской области заразился коронавирусом в Москве

https://static.news.ru/photo/daa0e5dc-81fe-11ea-976d-fa163e074e61_660.jpg Игорь Носов Фото: government-nnov.ru

Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов инфицирован вирусом нового типа, заболевание протекает в лёгкой форме.

Уточняется, что заражение произошло в Москве, куда Носова отправили для оперативной связи с федеральными органами власти, — он занимался вопросами обеспечения Нижегородской области медтехникой и средствами индивидуальной защиты. По словам губернатора региона Глеба Никитина, его заместитель скоро сможет вернуться к своим обязанностям, передаёт РИА Новости.

В Нижегородской области зафиксировано 517 случаев заражения коронавирусом, 4 человека скончались.

Как писал NEWS.ru ранее, депутат Мособлдумы Иван Жуков, у которого тест на коронавирус дал положительный результат, скончался в субботу. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. На совещании с членами правительства Московской области глава региона предложил наградить Жукова орденом посмертно.