Замгубернатора Кубани отправили под арест по делу о взятке

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Сергей Власов

Басманный суд Москвы принял решение отправить под арест на два месяца бывшего замгубернатора Кубани Сергея Власова по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. По версии следствия, Власов получил взятку от некоего лица за общее покровительство и попустительство по службе.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя Губернатора Краснодарского края Власова Сергея Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), на срок 1 месяц 30 суток, до 05.08.2024 года, — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», Власов должен был получить сумму в размере 1,3 млн рублей. При этом официально данная информация не подтверждена.

Власов руководил департаментом строительства Краснодарского края с марта 2022 года. 1 декабря 2022 года распоряжением губернатора он был назначен на должность вице-губернатора, курирующего работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также Министерства ГО и ЧС Краснодарского края.