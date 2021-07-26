Замглавы Забайкалья оштрафовали за фото с краснокнижными цветами

Вице-губернатора Забайкальского края Аягму Ванчикову оштрафовали на три тысячи рублей за фотографию с краснокнижными цветами малый красоднев, пишет «МК в Чите».
Чиновница на своей странице
Ранее сообщалось, что Минприроды Забайкальского края заинтересовалось снимком Ванчиковой в соцсетях. На фото чиновница позирует с букетом цветов, очень похожих на краснокнижные. Ведомство направило запрос в компетентные органы для объективного выяснения обстоятельств этого дела, поскольку у них не было экспертов, способных определить вид цветов на фото. Предполагалось, что в руках она держит сорванные цветы малого лилейника либо лилии даурской, занесённых в Красную книгу Забайкалья.
Портрет с цветами Ванчикова опубликовала на своей странице в Instagram ещё в начале июня. Позднее эту публикацию Ванчикова удалила.