Замглавы Забайкалья оштрафовали за фото с краснокнижными цветами

Вице-губернатора Забайкальского края Аягму Ванчикову оштрафовали на три тысячи рублей за фотографию с краснокнижными цветами малый красоднев, пишет «МК в Чите».

Чиновница на своей странице опубликовала постановление Минприроды и оплаченный через госуслуги счёт. В постановлении указывается, что Ванчикова признана виновной в совершении административного нарушения за приобретение редкого и находящегося под угрозой исчезновения растения, занесённого в Красную книгу Забайкальского края.

Ранее сообщалось, что Минприроды Забайкальского края заинтересовалось снимком Ванчиковой в соцсетях. На фото чиновница позирует с букетом цветов, очень похожих на краснокнижные. Ведомство направило запрос в компетентные органы для объективного выяснения обстоятельств этого дела, поскольку у них не было экспертов, способных определить вид цветов на фото. Предполагалось, что в руках она держит сорванные цветы малого лилейника либо лилии даурской, занесённых в Красную книгу Забайкалья.