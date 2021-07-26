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Замглавы Забайкалья оштрафовали за фото с краснокнижными цветами

12:24, 26 июля 2021
 Аягма Ванчикова  Аягма Ванчикова Фото: vanchikova_ayagma/instagram.com
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Вице-губернатора Забайкальского края Аягму Ванчикову оштрафовали на три тысячи рублей за фотографию с краснокнижными цветами малый красоднев, пишет «МК в Чите».

Чиновница на своей странице опубликовала постановление Минприроды и оплаченный через госуслуги счёт. В постановлении указывается, что Ванчикова признана виновной в совершении административного нарушения за приобретение редкого и находящегося под угрозой исчезновения растения, занесённого в Красную книгу Забайкальского края.

Ранее сообщалось, что Минприроды Забайкальского края заинтересовалось снимком Ванчиковой в соцсетях. На фото чиновница позирует с букетом цветов, очень похожих на краснокнижные. Ведомство направило запрос в компетентные органы для объективного выяснения обстоятельств этого дела, поскольку у них не было экспертов, способных определить вид цветов на фото. Предполагалось, что в руках она держит сорванные цветы малого лилейника либо лилии даурской, занесённых в Красную книгу Забайкалья.

Портрет с цветами Ванчикова опубликовала на своей странице в Instagram ещё в начале июня. Позднее эту публикацию Ванчикова удалила.

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