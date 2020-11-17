Замглавы Забайкалья накричала на медиков за переполненные больницы

https://static.news.ru/photo/fc4cfcf2-28c0-11eb-869a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vanchikova_ayagma/Instagram.com

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова раскритиковала врачей за переполненные стационары и рост числа заболевших коронавирусом в регионе.

Аудиозапись, опубликованная порталом Чита.ру, была сделана во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Судя по приведённым Ванчиковой данным, встреча состоялась 11−12 ноября.

Где мозги? Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? Людей спасать не надо, что ли? У нас каждый день рост, — возмутилась она.

Недовольство чиновницы также вызвала работа местного Минздрава, которое, по её словам, не может вовремя «выдавать нормальные распоряжения».

Ранее NEWS.ru писал, что руководство родильного дома в Чите по указанию замгубернатора Забайкалья Аягмы Ванчиковой провело проверку сообщения о том, что беременную женщину отказались госпитализировать и отправили рожать домой.

Жалоба на отказ в госпитализации прозвучала во время прямого эфира на региональном телевидении. По словам представителя Минздрава Забайкалья, женщину, о которой идёт речь, доставили в больницу на 37-й неделе беременности с так называемыми ложными схватками. Дежурный врач после осмотра «исключил развитие родовой деятельности». Медики убедились, что здоровью женщины и плода ничего не угрожает, и предложили госпитализацию. Пациентка отказалась, заявив, что может находиться у родителей в Чите.